Después de publicar la noticia de la detención por un presunto asesinato de Lady Tabares (fue publicada el 3/12/02), la protagonista de la película colombiana, estrenada en 1998, "La vendedora de rosas", se me queda mal el cuerpo.



La película narra la vida y peripecias de una niña de 12 años en las calles de Medellín, para rodarla se contó con varios niños de esas mismas calles como actores naturales, que fueron recluídos en una casa durante un año para poder rodar la película.



Actualmente tan sólo dos de los actores naturales de la película están vivos, y es que desde 1998, año en que terminó el rodaje de la película, uno tras otros han ido muriendo en esas mismas calles donde se desarrolla la trama.



En lo personal diré que conocí -tres meses antes de que muriera- a Geovanni Quiroz "El Zarco", quién en la película interpreta a un asesino. "El Zarco" me contó la semana que coincidimos en un festival de cine, como era la vida en esas mismas calles, me enseñó los navajazos anteriores, las cicatrices... algunas producidas por niñas de 12 años despechadas sexualmente por él.



Lady Tabares y "El Zarco" estuvieron por festivales de todo el mundo promocionando la película, incluido el festival de Cannes. Tuvieron fama y dinero, pero nadie les guió después de finalizar el rodaje, como afirma el periodista colombiano Jaime Arango.



"El Zarco" tuvo la oportunidad de cambiar de vida, le ofrecieron trabajo en España e incluso tuvo ofertas de Los Angeles para emprender una nueva vida. Pero el no quiso, sabía que iba a morir en esas violentas calles de Medellín, pero no quería salir del sitio donde era "famoso", rodeados de la droga y la prostitución de siempre.



"La vendedora de rosas" dirigida por Víctor Gaviria, es una película real que sobrepasa la misma pantalla, mostrando una realidad aún más cruda que la que de por si ofrece.



http://www.caspa.tv/archivos/000234.html