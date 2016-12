En esta película Pedro Almodóvar toca el tema del transgenerismo y dentro de esta rama concretamente el travestismo. Describe dos casos transgénero: uno, el de Agrado, dedicade a la prostitución, ele empezó a construir su vida transgenerista en la adultez, cambia su nombre y empieza el proceso de transformación hasta desempeñarse como mujer. La feminidad construida por Agrado es la que ele interpreta de la feminidad construida por la cultura; se ha mandado a hacer cambios físicos y se comporta como cree que debería comportarse una mujer. Dice: “lo único que tengo de verdad son los sentimientos y los cinco litros de silicona que pesan como quintales”, es decir, lo que toda mujer “debería tener y ser”: senos, glúteos, y buenos sentimientos.



Por otra parte Agrado representa dentro de la cultura a un ser con valores, cualidades, errores. Me gustó la forma como el director cuenta al personaje porque lo expone como un ser que quiere desempañarse dentro de la sociedad. Su expresión “cuesta mucho ser auténtica, pero una es más auténtica cuanto más se parezca a lo que ha soñado de sí misma” me remite a pensar que Agrado se sueña, se construye, se idealiza, con la

intención de construir una identidad y de desenvolverse dentro de un contexto social. Intenta ejercer el libre desarrollo de la personalidad, para nuestro país Artículo 16 de la Constitución de 1991.

El otro caso es el de Lola, ele fue espose de Manuela, y es el padre de su hijo; se sabe que Lola inicia un proceso de transformación de identidad también en la adulte z, cuando aparece con senos, nuevo nombre y nuevo aspecto físico, esto no molesta a Manuela, lo que a ella en realidad la hace separarse de Lola es su promiscuidad. Con Lola el director toca de nuevo la prostitución y promiscuidad en les transgeneristas travestis. ¿Es esta una realidad? Con la afirmación que hace Manuela al describir a Lola: “Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer”, me pregunto si une transgenerista es la intersección entre un hombre y una mujer.

Les transgeneristas travestis, se desenvuelven en dos áreas fundamentalmente: la prostitución y el trabajo en las peluquerías. En la mayoría de los casos fueron chicos que tomaron la decisión de SER QUIENES SOÑABAN y desde temprana edad salieron de sus casas, dejando el hogar, afecto, educación, sin condiciones y perdiendo los derechos ingresaron al mundo de la calle.

También se trató en la película la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, en

el caso de Lola, pues ele sintiéndose mujer también tiene relaciones sexuales con mujeres. Esto quiere decir que une transgenerista puede ser heter osexual, homosexual o bisexual, esto en términos conocidos. En el que propongo para esta vivencia es el “TRANSEROTISMO” y que defino como el ejercicio de transitar por el erotismo, es decir, la vivencia de la sexualidad no la veo lineal, la considero una línea curva con muchas ondulaciones en los ejes de las múltiples posibilidades de ser en el género.

En la película no podían tratarse todos los elementos del transgenerismo y una de las carencias es la explicación del proceso de construcción de identidad, elemento fundamental a tratar para la comprensión del tema. El transgenerismo comprende muchas otras construcciones de identidad de género, por ejemplo: el transformismo, todo lo queer, la androginia, las mujeres transgeneristas, los hombres transgeneristas y todas ellas diferentes al travestismo.



