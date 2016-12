"Estoy borracho y coqueado... y eso no me quita lo maricón", es lo que dice Joaquín a su asustado padre cuando le revela su verdadera inclinación sexual, palabras que engloban la trama central de la excelente realización peruana "No Se lo Digas a Nadie", dirigida por Francisco Lombardi.



Sin nada que envidiarle a las historias de Almodóvar, "No Se lo Digas a Nadie" es muy real en su planteamiento sobre el despertar sexual del joven Joaquín (Santiago Magill), atrapado entre un padre machista y una madre beata que lo sobreprotege en la cuna de la clase alta de Lima, Perú.



EN BUSCA DE SU IDENTIDAD



En el film las corrientes paternas extremas crean una terrible confusión en el inexperto muchacho en quien pronto aflora su atracción por otros hombres, a pesar de tener una relación sentimental con Alejandra (Lucía Jiménez) una amiga de universidad.



El ambiente familiar le aleja de sus padres y equivocadamente busca consuelo en el licor, la marihuana y la cocaína, para luego dejar a Alejandra al encontrar refugio en los brazos de Gonzalo (Christian Meier), un hombre que disfruta de su homosexualidad, pero conciente del rechazo social a los gay está decidido a casarse con su novia y formar familia.



Joaquín está muy enamorado, sin embargo su relación con Gonzalo nunca podrá ser abierta.



Agobiado de los problemas sentimentales y los tóxicos que no lo dejan pensar, decide abandonar la universidad sumiéndose en más drogas y alcohol, terminando en la cama de su amigo Alfonso (Giovanni Ciccia) quien sufre una sobredosis. Creyéndolo muerto el asustado Joaquín deja el Perú y en Miami intenta buscar el sustento con la prostitución, sin avisorar un sentido a su atribulada vida.



ROMPIENDO ESQUEMAS



Técnicamente "No Se lo Digas a Nadie" sostiene un estilo convencional, pero su historia rompe los esquemas del cine latinoamericano que regularmente aborda principalmente los temas políticos y la pobreza.



En la información publicitaria del film el director Lombardi dice que su película no tiene un mensaje específico, que intenta dar vueltas sobre el tema y llegar a ciertas conclusiones según el desarrollo de los personajes. "Yo no hago cine para provocar un efecto pedagógico pero, a veces, uno tropieza con ciertos temas que al margen de impactar emocionalmente sería fantástico que tuvieran una segunda lectura" asegura Lombardi.



En "No Se lo Digas a Nadie" es evidente la búsqueda de Joaquín por su verdadera identidad, sin embargo también se plasma fuertemente la doble moral de la sociedad que muestra una imagen en público, pero tienen "secretitos" que gozan en su vida íntima la cual no desean que se conozca. ¿Es o no es?



"No Se lo Digas a Nadie" está matizada con las buenas caracterizaciones de los actores que dieron gran realce a la trama y mucha credibilidad con un final donde Joaquín se debe adaptar a los parámetros establecidos, pero sin renunciar a sus sentimientos.



UN REALIZADOR DE CRITICA SOCIAL



El film está dirigido por Francisco J. Lombardi, un realizador peruano que estudió cine y periodismo. Ejerció la crítica cinematográfica en el diario "El Correo" y en la revista especializada "Hablemos de Cine", pero fue hasta 1974 que comenzó a rodar cortometrajes y fundó su propia productora llamada Inca Films.



Su filmografía (nueve largometrajes) está cargada por mensajes antimilitaristas y de conciencia política que lo convertieron en un cronista de la realidad sociopolítica de su país.



"La Ciudad y los Perros", adaptación cinematográfica de la novela de Vargas Llosa, es su película más conocida y galardonada internacionalmente. Obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por "La Boca del Lobo" y "Bajo la Piel" y un premio Goya a la Mejor Película de Habla Hispana por "Caídos del Cielo", entre otros premios.



ESCRITA POR JAIME BAYLY



La cinta está basada en la novela de Jaime Bayly, el conocido presentador de gafas y pavita que ha trabajado en Lima, Santo Domingo y Miami. En Nicaragua se le conoce por un programa de entrevistas a celebridades de la política y la farándula que antes transmitía un canal nacional.



"No Se lo Digas a Nadie" fue su primera novela que se convirtió en un verdadero best seller. Con su publicación causó gran polémica, escandalizando a la sociedad peruana.



Según información proporcionada por los cines Alhambra que exhibieron la versión fílmica de "No Se lo Digas a Nadie", finalmente en Perú los críticos y lectores se pusieron de acuerdo a la hora de destacar el talento literario del joven escritor y su ajustado tono crítico de su obra entre un relato intimista con ecos autobiográficos y la crónica social dura.



A pesar de ser una novela ambientada en una sociedad, una época y un país muy determinados, fueron muchos los que se sintieron identificados con las situaciones y los personajes descritos por Bayly.



Rafael Lara

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/1999/octubre/25-octubre-1999/variedades/variedades2.html