"No se lo digas a nadie narra la trayectoria personal de un retoño de la más acomodada burguesía limeña, el cual descubre, en un contexto familiar donde el más brutal machismo y clasismo coexisten con la mojigatería, su propia identidad homoerótica, que le lleva, no sin algún episodio de ocasional heterosexualidad, a la espiral de la drogadición, en el ámbito de los 'coqueros' y al borde mismo de la prostitución masculina urbana. Sin embargo, el protagonista no es devorado por el mundo de la marginalidad, y, al aceptarse a sí mismo, convierte su conflictiva ruta, alejada ya de la droga, en una afirmación serena de la condición que le define" (Jaime Bayly).



SOBRE EL AUTOR DE LA NOVELA:

El periodista y escritor peruano Jaime Bayly nació el 19 de febrero de 1965 en Lima. Bayly es autor de una decena de novelas y por una de ellas, "La noche es virgen", recibió el Premio Herralde en 1997. Durante años ha alternado su trabajo de novelistacon el de entrevistador en diferentes canales de televisión. Su primera novela, "No se lo digas a nadie" (1994), que provocó un gran escándalo en Lima por su contenido poco convencional, fue adaptada al cine por el productor y director, también peruano, Francisco J. Lombardi, en 1998.



SOBRE EL DIRECTOR:

Francisco Lombardi, director, productor y crítico de cine y televisión, nació en Tacna, Perú en 1949. Lombardi ha estudiado en Tacna y Lima y en 1968 viajó a Argentina para matricularse en La Escuela de Cine de Santa Fé, hasta que el Gobierno Militar la clausuró. Entonces regresó a Lima para terminar sus estudios de Dirección Cinematográfica y se enfrentó con la ausencia de producción de cine en su país, lo cual lo llevó a estudiar el periodismo, una profesión que se junta con la crítica cinematográfica. Después de La ciudad de los perros (1985), Pantaleón y las visitadoras es la segunda adaptación de una novela de Mario Vargas Llosa al cine.



DIFERENCIAS ENTRE LA NOVELA Y LA PELÍCULA:

En la novela: El protagonista acepta su homosexualidad / No termina sus estudios / No vuelve a su país / Se queda solo.



En la película: Esconde su homosexualidad / Se gradúa abogado / Vuelve a su país / Tiene novia.



CITAS:

Jaime Bayly:

“No quedé satisfecho con el guión que se hizo de mi novela No se lo digas a nadie. No me gustó que fuese tan desleal a la novela y que cambiase tan deshonestamente el final. Me pareció una trampa y una cobardía. Creo que Lombardi lo hizo para llevar más gente al cine, porque le daba miedo el final gay de la novela, en el que el personaje central reivindica su rebeldía y su disidencia y se queda solo por eso." (Entrevista con "Cinemanía")



Francisco Lombardi:

"Casí todas mis películas han tenido como punto de partida de alguna u otra forma una novela y normalmente han sido porque era la manera de conseguir un productor. Es mucho más fácil conseguir un productor para un libro conocido que para un guión original."(Entrevista con "Cinematograph")



