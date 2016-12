Posfeminismo, “coñocentrismo”, pospornografía ... Algunas autoras sostienen que el feminismo ya va por su quinta ola... El cine, crucial espacio de representación dominado historicamente por la mirada falocéntrica y diseñado para el placer masculino, está siendo reformulado por la incursión decisiva de directoras mujeres posmodernas y posfeministas.



Hablar de arte o de cultura posmoderna implica no solamente situar a esas manifestaciones en el tiempo (se dice que la posmodernidad tuvo lugar en los 70), sino también hablar de una forma de ver y sentir el mundo, una forma de hacer arte, una forma de narrar.



En el cine, todo debe ser estudiado: el encuadre, el diseño de luz de una escena, los planos en que se fragmenta la historia, los diálogos, los ruidos del ambiente, el vestuario y la atmósfera, la música, la rapidez de los cortes. Todo narra, hasta los silencios. Todo responde a una época, una cultura, una estética, una política, una lectura del cine, una forma de producción –que es también una estética y una política-, y una visión de género.



Hablar de feminidades significa reflexionar sobre la construcción de la mujer y de lo femenino en una sociedad determinada (ver artículo sobre la feminidad). Indagar y “deconstruir” qué tipo de mujer “ideal” desea y promueve esa sociedad, tanto en lo físico como en lo sicológico. Es terrible descubrir cómo algunos de estos ideales no cambian con el tiempo y atraviesan las épocas y las culturas. La película Marie Antoinette de Sofía Coppola muestra la vigencia y desoladora actualidad del ideal femenino de la Ilustración, inclusive la música pop de la banda sonora pone en tiempo presente el drama de esa reina adolescente que es su protagonista.



Lo interesante del arte y el cine producidos por mujeres –más allá de su intención, como todo en el arte- es que, de muchas maneras, algunas de estas autoras cuestionan los ideales de feminidad tradicionales. ¿Por qué los cuestionan? Porque limitan, oprimen, reducen; al igual que los ajustados corsés que se popularizaron en la Edad Media y que impidieron que las mujeres de esa época practicaran cualquier tipo de deporte. Porque, además, son estereotipos y, como tales, le hacen un “flaco favor” a la compleja condición femenina: “maldefinen”, “malogran”, “maleducan”. Por eso, algunas películas como “Fóllame” llegan a la metáfora narrativa violenta y pornográfica (pospornográfica, en realidad), como una forma de subversión radical ante esos estereotipos y limitaciones.



Este fue el tema central de un curso que impartí del 22 de marzo al 3 de mayo. El objetivo era analizar películas de escritoras y directoras que han trascendido en la historia del cine con personajes femeninos más humanizados y más complejos que los estereotipos frecuentes en el mainstream comercial. Historias de mujeres desde otra óptica. Cuerpos femeninos no fetichizados. Un nuevo lenguaje que se expresa en todos los niveles de la narrativa cinematográfica.



PELÍCULAS ESTUDIADAS (hay artículos sobre cada una de ellas en este blog):

* Retrato de una Dama de Jane Campion (UK/USA)

* Antonia's Line de Marleen Gorris (Holanda, Bélgica, UK)

* Las Bordadoras de Eléonore Faucher (Francia)

* En algún lugar de África de Caroline Link (Alemania)

* Te doy mis ojos de Iciar Bollaín (España)

* La Niña Santa de Lucrecia Martel (Argentina)

* Fóllame de Virginie Despentes y Coralie Trinh Thi (Francia)

* Marie Antoinette de Sophia Coppola (Japón, Francia, USA)